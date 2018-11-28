Военное положение на Украине приведет к падению ВВП и окончательно разрушит слабеющую экономику страны. Известный украинский политик Виктор Медведчук оценил катастрофические последствия принятого президентом решения.

Военное положение на Украине приведет к падению ВВП иокончательно разрушит слабеющую экономику страны. Известный украинский политик ВикторМедведчук оценил катастрофические последствия принятого президентом решения.Медведчук сравнил введение военного положения с контрольнымвыстрелом в экономику страны. Он отметил, что военное положение введено вразвитых индустриальных районах Украины и это не может не сказаться на экономическихпоказателях."Военное положение – это контрольный выстрел в экономику нашейстраны, уничтожение остатков ее привлекательности", – сказал Медведчук в интервью РИА ФАН. Своим решениемвласть работает на раскол страны, резюмировал политик.Напомним, что причиной введения военного положения вприграничных с Россией областях стал инцидент в Черном море. 25 ноября тривоенных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и неотвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей идоставила их в Керчь.На допросах выяснилось, что командование ВМС Украины готовилоэту провокацию заранее. Известно также,что все оружие на украинских судах былорасчехлено и готово к использованию.В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Советнациональной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военноеположение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал ПетрПорошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину.Накануне, 27 ноября суд в Симферополе арестовал на двамесяца половину из 24 задержанных украинских моряков. Им инкриминируетсянезаконное пересечение границы России, наказание за это преступление может составитьдо шести лет лишения свободы. Судебное заседание продолжится сегодня.