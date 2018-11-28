49-летняя
Бондарчук намекнула на роман с режиссером Константином Богомоловым. На своей
странице в Instagram она выложила совместный снимок с мужчиной.
49-летняя
Бондарчук намекнула на роман с режиссером Константином Богомоловым. На своей
странице в Instagram она выложила совместный снимок с мужчиной.
Светлана и
Константин на фото стоят, прижавшись друг к другу. "Я люблю его до слез", – подписала
снимок модель.
Трогательное
признание навело фолловеров на мысли о том, что экс-супругу актера Федора
Бондарчука и бывшего мужа артистки Дарьи Мороз связывают не только дружеские
отношения. "Счастья вам! Огромного, как небо", "Ну и
правильно! Если сердце так хочет. Человек не может жить без любви. Будьте
счастливы", "Поздравляю! Любить – это счастье, жизнь играет другими красками",
– прокомментировали пост Светланы пользователи соцсети.
Богомолов не
остался перед Бондарчук в долгу. Режиссер в своем микроблоге также выложил
фотографию со Светланой Бондарчук. "Поздний вечер в Гаграх", – написал Константин.
Однако пока Богомолов и Бондарчук не подтвердили,
что начали встречаться.
Напомним, после расставания с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с
фотографом Сергеем Табуновым. По признанию
Бондарчук, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако
снова выходить замуж не спешит. Светлана объяснила, что ее все устраивает, она
живет в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и не думая о будущем.
Что же касается самого Богомолова, то досужие сплетники то и дело клевещут, что-де режиссеру нравятся мужчины. Но это, конечно, чушь. Хотя после его разрыва с Дарье Мороз его имя вновь пытались впутать в гей-скандал, намекая на пикантные обстоятельства.