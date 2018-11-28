49-летняя Бондарчук намекнула на роман с режиссером Константином Богомоловым. На своей странице в Instagram она выложила совместный снимок с мужчиной.

49-летняяБондарчук намекнула на роман с режиссером Константином Богомоловым. На своейстранице в Instagram она выложила совместный снимок с мужчиной.Светлана иКонстантин на фото стоят, прижавшись друг к другу. "Я люблю его до слез", – подписаласнимок модель.Трогательноепризнание навело фолловеров на мысли о том, что экс-супругу актера ФедораБондарчука и бывшего мужа артистки Дарьи Мороз связывают не только дружескиеотношения. "Счастья вам! Огромного, как небо", "Ну иправильно! Если сердце так хочет. Человек не может жить без любви. Будьтесчастливы", "Поздравляю! Любить – это счастье, жизнь играет другими красками",– прокомментировали пост Светланы пользователи соцсети.Богомолов неостался перед Бондарчук в долгу. Режиссер в своем микроблоге также выложилфотографию со Светланой Бондарчук. "Поздний вечер в Гаграх", – написал Константин.Однако пока Богомолов и Бондарчук не подтвердили,что начали встречаться.Напомним, после расставания с Федором Бондарчуком Светлана встречалась сфотографом Сергеем Табуновым. По признаниюБондарчук, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однакоснова выходить замуж не спешит. Светлана объяснила, что ее все устраивает, онаживет в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и не думая о будущем.Что же касается самого Богомолова, то досужие сплетники то и дело клевещут, что-де режиссеру нравятся мужчины. Но это, конечно, чушь. Хотя после его разрыва с Дарье Мороз его имя вновь пытались впутать в гей-скандал, намекая на пикантные обстоятельства.