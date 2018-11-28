Представители ООН составили статистику случаев убийств женщин в разных странах мира. По словам исследователей, ежедневно на Земле от рук близких и родственников гибнет 137 женщин.

Представители ООН составили статистику случаев убийств женщин в разных странах мира. По словам исследователей, ежедневно на Земле от рук близких и родственников гибнет 137 женщин, сообщает британская телерадиокомпания BBC.По данным специалистов ООН, в 2017 году из 87 тысяч убитых женщин больше половины стали жертвами близких. Около 20 тысяч погибли от рук родственников, почти 30 тысяч – мужей или сожителей. Чаще всего женщин убивали в собственном доме.По количеству подобных преступлений в настоящий момент лидирует Африка, также в зоне высокого риска находятся женщины из Азии.В этих странах женщин чаще всего убивают из ревности или за несоблюдение традиций.Представители управления ООН по наркотикам и преступности отмечают, что все данные о насилии над женщинами взяты из государственных источников.