Совсем скоро город будет готов к встрече Нового года

Совсем скоро город будет готов к встрече Нового годаМэрия во всю готовит Владимир к новогодним праздникам. На Соборной площади уже установили традиционную елку с уютным названием «Домашняя». Рабочие проверяют гирлянды и заменяют перегоревшие лампочки. Каждый год на елке обновляют и игрушки.Совсем скоро на главной площади областного центра появится и световая инсталляция с цифрами «2019». Здесь же начнет свою работу Рождественская ярмарка с беседками, домом Дедушки Мороза,Детским клубом для проведения там мастер-классов и чайным домиком, чтобы было, где согреться.Деревья и ограждения на Пушкинском бульваре и в «Липках» украсят иллюминацией в форме снежинок и колокольчиков.На Георгиевской горожан будут радовать световые композиции «Зонт», «Новогодний оркестр» и «Контрабас», а на Большой Московской гостей будут ждать «Дамы и кавалеры».На Театральной площади установят светодинамический фонта», «Танцующие ели» и инсталляцию «Сердца четырех». Здесь же появится и что-то новенькое — 5-метровая световая композиция «Маска».На площади Победы уже оборудовали ярмарочные домики и «Триумфальную арку». На Садовой площади будет стоять ель «Метелица», у ДК Молодежи — ель «Снежинка».Во Фрунзенском районе совсем скоро появится новогодняя площадка у «РусьКино». И сюрпризом для жителей Доброго станет украшение нового общественного пространства — сквера у Красносельского пруда.