Муслим Магомаев, Армен Джигарханян, Спартак Мишулин – это далеко не полный список легендарных личностей, имена которых были цинично запятнаны в скандальных ток-шоу. Ушлые телевизионщики заработали миллионы, распространяя порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах СССР, и, казалось, нет на них никакой управы. Однако помощь пришла откуда не ждали.

Муслим Магомаев, Армен Джигарханян, Спартак Мишулин– это далеко не полный список легендарных личностей, имена которых были циничнозапятнаны в скандальных ток-шоу. Ушлые телевизионщики заработали миллионы,распространяя порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах СССР, и,казалось, нет на них никакой управы. Однако помощь пришла откуда не ждали.Рядовые зрители пошли войной на Андрея Малахова,Дмитрия Борисова и руководства программы "Ты не поверишь!" канала НТВ. Сотни людей подписались под петициейнеравнодушного россиянина на сайте change.org.Некий Андрей Сибирский просит депутатов ГосударственнойДумы законодательно запретить обсуждать темы, порочащие известных людей, вэфире. По мнению активиста, подобные передачи разрушают традиционные ценности,которые веками передавались от отца к сыну и являются основой нашей культуры."Требуем ввести цензуру на темы программ, спастиобщество от деградации, духовного и психологического развращения; а такжепроверить финансовые договоренности и условия, на которых выступают всеучастники шоу, и куда идут десятки миллионов из бюджета налогоплательщиков", – говоритсяв прошении.Как сообщил член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян корреспонденту "Дни.ру", этапетиция может привести к кардинальным переменам на российском телевидении. Народустал от грязи на своих экранах, и имеет право выразить свое недовольство, ведьфедеральные каналы частично финансируются за их счет."Сейчас мы стоим у истоков настоящегообщественного "Движения против телебезобразия" в ряды которого вошлирядовые телезрители, известные артисты и депутаты Госдумы. В начале 2017 года,когда я начинал кампанию против деградации на федеральных телеканалах я и представитьне мог, что в конце 2018 года все мы сможем объединиться в столь мощный единыйкулак. Пора, давно пора, избавиться от этого дикого скандального контента,которым пичкают людей ежедневно на федеральных каналах. Я уверен, что в этотраз нас ждет победа над деградацией, а также духовным и психологическимразвращением на федеральных телеканалах", – резюмировал Манукян.