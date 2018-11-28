Президент РФ Владимир Путин считает, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин считает, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.Как передает телеканал "Россия 24", об этом руководитель страны рассказал на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", который проходил в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Президент напомнил, что такой же караван кораблей ВМС Украины прошел под Керченским мостом в сентябре 2018 года безо всяких проблем. Путин подчеркнул, что тогда украинские моряки выполнили все требования, сообщив, кто и куда идет российской стороне. В ответ они получили местного лоцмана, который довел суда до пункта назначения.Глава государства полагает, что введение военного положения на Украине является несоразмерной реакцией тамошних властей на пограничный инцидент в Керченском проливе, представляя собой нечистоплотную политическую игру на обострение с целью подавить своих оппонентов.25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали.В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Несколько украинских моряков арестованы в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы России.