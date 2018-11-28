У России нет цели отказываться от доллара, но она вынуждена это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении не будет.

У России нет цели отказываться от доллара, но она вынужденаэто делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении небудет.Президент выступает на форуме "Россия зовет!"Обсуждаются разные темы, много времени было уделено экономической ситуации. Россиявынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил президент."У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит отнас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не вногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.По его словам, нестабильность в расчетах в долларах вызываетжелание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты исоздать независимые от доллара системы расчетов, сообщает РИА Новости.Тема отказа от доллара активно обсуждается в России с концалета 2018 года. На фоне слухов о возможной конвертации валютных вкладовкрупнейшие банки потеряли сотни миллионов долларов. Клиенты ВТБ и Сбербанка массовоопустошили свои валютные депозиты. Только в августе российские банки лишилисьполутора миллиардов долларов частных вкладов.В сентябре Сбербанку даже пришлось в срочном порядкеповышать ставки по валютным вкладам, чтобы вернуть клиентов. Главы СбербанкаГерман Греф поспешил успокоить вкладчиков, заявив, что от доллара никто неотказывается. Такие меры не рассматривались и не рассматриваются ни в какихдаже самых страшных сценариях, заявил Греф.