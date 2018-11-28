У России нет цели отказываться от доллара, но она вынуждена
это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении не
будет.
У России нет цели отказываться от доллара, но она вынуждена
это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении не
будет.
Президент выступает на форуме "Россия зовет!"
Обсуждаются разные темы, много времени было уделено экономической ситуации. Россия
вынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил президент.
"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от
нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в
ногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.
По его словам, нестабильность в расчетах в долларах вызывает
желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и
создать независимые от доллара системы расчетов, сообщает РИА Новости.
Тема отказа от доллара активно обсуждается в России с конца
лета 2018 года. На фоне слухов о возможной конвертации валютных вкладов
крупнейшие банки потеряли сотни миллионов долларов. Клиенты ВТБ и Сбербанка массово
опустошили свои валютные депозиты. Только в августе российские банки лишились
полутора миллиардов долларов частных вкладов.
В сентябре Сбербанку даже пришлось в срочном порядке
повышать ставки по валютным вкладам, чтобы вернуть клиентов. Главы Сбербанка
Герман Греф поспешил успокоить вкладчиков, заявив, что от доллара никто не
отказывается. Такие меры не рассматривались и не рассматриваются ни в каких
даже самых страшных сценариях, заявил Греф.