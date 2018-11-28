Российский оборонно-промышленный комплекс практически полностью избавился от иностранных комплектующих, заявил Владимир Путин на форуме Россия зовет. Он добавил, что лично следит за работой ОПК и дважды в год проводит в Сочи соответствующие совещания с военными и представителями оборонки.

Российский оборонно-промышленный комплекс практически полностью избавился от иностранных комплектующих, заявил Владимир Путин на форуме "Россия зовет". Он добавил, что лично следит за работой ОПК и дважды в год проводит в Сочи соответствующие совещания с военными и представителями оборонки.Последняя подобная встреча прошла в конце ноября. Тогда Владимир Путин поручил сократить сроки производства высокоточных боеприпасов, а также рассчитать, сколько их необходимо для полноценного выполнения боевых задач, поставленных перед российской армией.Президент отдельно уточнил, что нужно именно высокоточное, "умное", оружие, а не обыкновенные неуправляемые "болванки". Только такие бомбы и ракеты позволяют выполнить задачу с минимальными затратами.Глава государства объявил, что после всех совещаний будет сформирован ряд поручений. Кроме того, уже определены дальнейшие действия по развитию отечественной оборонной промышленности, научных и конструкторских центров.