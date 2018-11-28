У России нет цели уйти от доллара, доллар уходит от нас. Это заявление глава российского государства сделал на инвестфоруме Россия зовет! в Москве. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а чуть выше, предупредил Путин.

У России нет цели уйти от доллара, доллар уходит от нас. Это заявление глава российского государства сделал на инвестфоруме "Россия зовет!" в Москве. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а чуть выше, предупредил Путин.Путин призвал США отказаться от политики односторонних санкций и начать искать точки соприкосновения. Президент России надеется поговорить об этом с президентом США Дональдом Трампом об этом на встрече G20 в Аргентине.По мнению Путина, российская экономика уже адаптировалась к внешним шокам и создает условия для развития страны, несмотря на кризисные явления и искусственно создаваемые трудности. В качестве примера он привел сделку по поставке комплексов ПВО С-400 Турции. Если продажа комплекса проводилась бы за доллары, то сделка не состоялась, ее мог бы Вашингтон заблокировать. Но Москва и Анкара договорились об отказе от доллара при проведении расчетов."И так будет по любому виду товаров. Это просто один из примеров, который у всех на устах", — подчеркнул в своем выступлении Путин.Российские финансовые власти при этом намерены проводить дальше стабильную, надежную, предсказуемую политику. Экономика России в 2018 году растет на 1,5%. А инвестиции в основной капитал составили 4,1%."Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне", — отметил Путин.При этом темпы развития инфраструктуры можно во много раз увеличить, если привлекать к решению этой задачи частных инвесторов, продолжил президент. Это важно для более активного участия России в международных экономических отношениях, для наращивания экспортных возможностей, подчеркнул Путин."Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры, — заявил глава государства. — Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь — по всем этим направлениям мы планируем кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями".Путин признал, что нынешние темпы роста российской экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни россиян."Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — заявил на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин.Прямую трансляцию с форума из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной ведет канал "Россия 24".