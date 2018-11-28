Окно возможностей для России торговая война США и Китая, заявил на инвестфоруме Россия зовет! Владимир Путин. Взаимные ограничения, которые в последнее время ввели друг против друга страны G20, привели к сокращению мировой торговли почти на 500 миллиардов долларов.

Окно возможностей для России торговая война США и Китая, заявил на инвестфоруме "Россия зовет!" Владимир Путин. Взаимные ограничения, которые в последнее время ввели друг против друга страны G20, привели к сокращению мировой торговли почти на 500 миллиардов долларов.Президент России уверен, что в подобных потерях никто не заинтересован, как и в различного рода санкциях, новых таможенных тарифах. По мнению главы российского государства, от этого страдает и самая крупнейшая экономика мира – экономика США.Например, подчеркнул Путин, США поставляли Китаю в огромных количествах сою. Теперь сою вместо Соединенных Штатов Китаю будет поставлять Россия. Также Москва договорилась о поставках Пекину мяса птицы, других товаров."По сути американцы сами добровольно отказываются от этого рынка, колоссального, огромного. Зачем? – задал риторический вопрос Владимир Путин. — Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. И от этого все выиграют".По мнению Путина, от незаконных, с точки зрения международного права, и односторонних политически мотивированных вредных мер все только проиграют. Также обстоит дело и с долларом. Россия не отказывается от доллара. Но те, кто пытается запретами увести Россию от доллара, стреляют себе даже не в ногу, а выше, подчеркнул Путин.Прямую трансляцию с форума "Россия зовет!" ведет телеканал "Россия 24".