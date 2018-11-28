Сделка на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф заключена. И расчеты по ней будут проведены не в долларах, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия зовет. Глава государства добавил, что контракт на ЗРК – это всего лишь один, самый яркий, пример. Остальные сделки также проводятся в национальных валютах.

Сделка на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заключена. И расчеты по ней будут проведены не в долларах, заявил президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет".Глава государства добавил, что контракт на ЗРК – это всего лишь один, самый яркий, пример. Остальные сделки также проводятся в национальных валютах. При всем при этом, Владимир Путин уточнил: отказ от доллара — вынужденный шаг. Это сделает экономическую систему устойчивой и предсказуемой.Напомним, партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Сообщается, что Анкара приобрела 2 дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.С-400 – зенитный ракетный комплекс среднего и дальнего радиусов действия. Он способен обнаружить и уничтожить любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Время подготовки к стрельбе занимает у ЗРК всего 5 минут.