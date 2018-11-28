Президент России получает информацию из многих источников. В Кремле развеяли обеспокоенность Никиты Михалкова по поводу осведомленности Владимира Путина.

Президент России получает информацию из многих источников. ВКремле развеяли обеспокоенность Никиты Михалкова по поводу осведомленностиВладимира Путина.Высказывание известного российского режиссера НикитыМихалкова, прозвучавшее в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, прокомментировалпресс-секретарь президента России. Режиссер предположил, что российскому лидеруне обо всем докладывают.Однако Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин в данномслучае обладает неоспоримым преимуществом. Президент получает информацию измножества разных источников, что позволяет ему видеть полную картинупроисходящего."Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы оченьуважаем. Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно,отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту – и не делаетэтого", – подчеркнул представитель Кремля.Во время интервью с Михалковым Дудь попросил режиссерарассказать, что его не устраивает в нынешнем руководстве. Режиссер раскритиковал"ручное управление", систему Единого государственного экзамена иситуацию с назначением Владимира Пучкова на пост главы МЧС, напоминает "МК".При этом Михалков подчеркнул, что за такие решения несутответственность все власть имущие, в том числе президент. Но, скорее всего,Путин просто не все знает, высказал предположение Никита Сергеевич.