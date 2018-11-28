Президент России получает информацию из многих источников. В
Кремле развеяли обеспокоенность Никиты Михалкова по поводу осведомленности
Владимира Путина.
Президент России получает информацию из многих источников. В
Кремле развеяли обеспокоенность Никиты Михалкова по поводу осведомленности
Владимира Путина.
Высказывание известного российского режиссера Никиты
Михалкова, прозвучавшее в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, прокомментировал
пресс-секретарь президента России. Режиссер предположил, что российскому лидеру
не обо всем докладывают.
Однако Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин в данном
случае обладает неоспоримым преимуществом. Президент получает информацию из
множества разных источников, что позволяет ему видеть полную картину
происходящего.
"Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы очень
уважаем. Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно,
отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту – и не делает
этого", – подчеркнул представитель Кремля.
Во время интервью с Михалковым Дудь попросил режиссера
рассказать, что его не устраивает в нынешнем руководстве. Режиссер раскритиковал
"ручное управление", систему Единого государственного экзамена и
ситуацию с назначением Владимира Пучкова на пост главы МЧС, напоминает "МК".
При этом Михалков подчеркнул, что за такие решения несут
ответственность все власть имущие, в том числе президент. Но, скорее всего,
Путин просто не все знает, высказал предположение Никита Сергеевич.