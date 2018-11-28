Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь, – так Владимир
Путин ответил на вопрос о России после него. Президент выступил в Москве
инвестиционном форуме Россия зовет!
"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", – так Владимир
Путин ответил на вопрос о России после него. Президент выступил в Москве
инвестиционном форуме "Россия зовет!"
На встрече Владимира Путина спросили, как будет выглядеть
страна после того, как истечет срок его президентских полномочий. Страна будет
меняться к лучшему, если государство будет реализовывать национальные проекты, уверен
лидер России.
Путин сказал, что наша страна чувствует себя уверенно и
самодостаточно и готова к сотрудничеству с другими странами, включая США. Он
выразил надежду на то, что Вашингтон, наконец, осознает необходимость решения
общих проблем.
Глава государства много говорил об экономике и влиянии
доллара на нее. У России нет цели отказываться от американской валюты, но она
вынуждена это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом
направлении не будет.
"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от
нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в
ногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.
Высказался Путин и о последних событиях, связанных с
Украиной. По мнению президента, опасную ситуацию с вторжением украинских
кораблей в территориальные воды России создали действующие киевские власти. Петр
Порошенко таким образом пытается пойти на обострение ситуации в преддверии
президентских выборов, уверен глава государства.
Путин отметил, что российское пограничники во время недавнего
инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не
реагировали на сигналы. "Киеву все
сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтра – им, наверное, подадут.
Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал
Путин.