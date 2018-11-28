Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь, – так Владимир Путин ответил на вопрос о России после него. Президент выступил в Москве инвестиционном форуме Россия зовет!

"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", – так ВладимирПутин ответил на вопрос о России после него. Президент выступил в Москвеинвестиционном форуме "Россия зовет!"На встрече Владимира Путина спросили, как будет выглядетьстрана после того, как истечет срок его президентских полномочий. Страна будетменяться к лучшему, если государство будет реализовывать национальные проекты, уверенлидер России.Путин сказал, что наша страна чувствует себя уверенно исамодостаточно и готова к сотрудничеству с другими странами, включая США. Онвыразил надежду на то, что Вашингтон, наконец, осознает необходимость решенияобщих проблем.Глава государства много говорил об экономике и влияниидоллара на нее. У России нет цели отказываться от американской валюты, но онавынуждена это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этомнаправлении не будет."У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит отнас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не вногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.Высказался Путин и о последних событиях, связанных сУкраиной. По мнению президента, опасную ситуацию с вторжением украинскихкораблей в территориальные воды России создали действующие киевские власти. ПетрПорошенко таким образом пытается пойти на обострение ситуации в преддвериипрезидентских выборов, уверен глава государства.Путин отметил, что российское пограничники во время недавнегоинцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные нереагировали на сигналы. "Киеву всесходит с рук. Если они захотят младенцев на завтра – им, наверное, подадут.Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказалПутин.