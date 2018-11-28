Президент РФ Владимир Путин заверил общественность, что пока не собирается покидать главный государственный пост.

Президент РФ Владимир Путин заверил общественность, что пока не собирается покидать главный государственный пост.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", который проходил в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о том, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как он уйдет с поста, Путин с улыбкой ответил: "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь".Зал одобрительно засмеялся.