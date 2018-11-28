Пять человек погибли в столкновении тягача с миниэном в Оренбургской области. Последствия страшной аварии на 52-м километре Оренбург - Акбулак сняли на видео.

Пять человек погибли в столкновении тягача с миниэном в Оренбургской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Последствия страшной аварии на 52-м километре Оренбург — Акбулак сняли на видео.По предварительной версии, во время метели у поселка Елшанка водитель фуры не совладал с управлением, Scania вылетела на встречную полосу и протаранила Volkswagen Sharan. От удара у большегруза оторвало кабину, минивэн отлетел на обочину.Выжить удалось только одной пассажирке легковушки, четверо ее попутчиков и владелец машины скончались на месте. Водителя фуры госпитализировали в тяжелом состоянии.