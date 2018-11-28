Главный тренер грозненского футбольного клуба Ахмат Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против Енисея. Встреча должна пройти в Красноярске 1 декабря.

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Енисея". Встреча должна пройти в Красноярске 1 декабря.В этот день в городе ожидается температура до минус-20. Матчи не могут проводиться при температуре ниже 15 градусов."При минус-20 лично я не буду рисковать здоровьем игроков. – сказал Рахимов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Понятно же, что дышать в минус-20 тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов".