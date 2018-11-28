Певица Светлана Лобода снова в строю. Артистка вернулась на сцену с новыми силами.

Певица Светлана Лободаснова в строю. Артистка вернулась на сцену с новыми силами.В середине октября Светлануподвело здоровье. Во время репетиции знаменитость почувствовала недомогание. Певицуэкстренно госпитализировали. Лобода перенесла операцию на почке.Позже артистка призналась,что в тот момент ей было больно не только физически, но и эмоционально, ведь ейпришлось отменить гастроли. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светлана обещалапоклонникам беречь здоровье и забыть о перегрузках.И вот, неделю спустя,знаменитость снова в строю. В личном микроблоге артистка опубликовалавидеозапись, на которой запечатлена ее подготовка к выступлению.Лобода выполняет упражнениедля разогрева связок: дышит "по-собачьи" в такт аккомпанементу. "Дыши, Светик,дыши. За 15 мин до", – прокомментировала видео знаменитость.Поклонники отмечали, что их любимица настоящийтрудоголик. "Жесть это как так можно то? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какое необычное распевание😂", "Ничегосебе!Умничка", "это лучшее видео 😂😂🙈", "Разминкасексапил!🔥", "Звучит безумно смешно😂😄", "Какиетолько упражнения не придумывают 😄", "Супер,невсе звезды так смогут👍", – рассуждали пользователи Сети.Между тем это не единственноеупражнение, которое использует Светлана. В одном из интервью знаменитостьрассказала, что ежедневно работает над вокалом. Достигать новых высот Лободе помогает опытный педагог.