Певица Светлана Лобода
снова в строю. Артистка вернулась на сцену с новыми силами.
Певица Светлана Лобода
снова в строю. Артистка вернулась на сцену с новыми силами.
В середине октября Светлану
подвело здоровье. Во время репетиции знаменитость почувствовала недомогание. Певицу
экстренно госпитализировали. Лобода перенесла операцию на почке.
Позже артистка призналась,
что в тот момент ей было больно не только физически, но и эмоционально, ведь ей
пришлось отменить гастроли. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светлана обещала
поклонникам беречь здоровье и забыть о перегрузках.
И вот, неделю спустя,
знаменитость снова в строю. В личном микроблоге артистка опубликовала
видеозапись, на которой запечатлена ее подготовка к выступлению.
Лобода выполняет упражнение
для разогрева связок: дышит "по-собачьи" в такт аккомпанементу. "Дыши, Светик,
дыши. За 15 мин до", – прокомментировала видео знаменитость.
Поклонники отмечали, что их любимица настоящий
трудоголик. "Жесть это как так можно то? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какое необычное распевание😂", "Ничего
себе!Умничка", "это лучшее видео 😂😂🙈", "Разминка
сексапил!🔥", "Звучит безумно смешно😂😄", "Какие
только упражнения не придумывают 😄", "Супер,не
все звезды так смогут👍", – рассуждали пользователи Сети.
Между тем это не единственное
упражнение, которое использует Светлана. В одном из интервью знаменитость
рассказала, что ежедневно работает над вокалом. Достигать новых высот Лободе помогает опытный педагог.