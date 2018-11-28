В Нижнем Тагиле школьник с помощью снега потушил Вечный огонь возле стелы на площади Славы, причем никто из прохожих не остановил его. Работу мемориального объекта удалось восстановить только на следующий день.

В Нижнем Тагиле школьник с помощью снега потушил Вечный огонь возле стелы на площади Славы, причем никто из прохожих не остановил его. Работу мемориального объекта удалось восстановить только на следующий день.Инцидент произошел около семи часов вечера 24 ноября. Судя по всему, юный хулиган был со старшей сестрой, но она была занята перепиской в телефоне и не обращала внимания на брата. Безразличный оказались и прохожие, так что сделать замечание шалуну оказалось некому. От снежков он перешел к крупным формам, но решающую роль сыграл кусок льда — Вечный огонь потух, а мальчуган удалился."Мы обратились в полицию, чтобы они со своей стороны провели проверочные мероприятия, попытались установить личности. Может, кто из посмотревших видео их узнает, может, родители этого мальчика посмотрят, и совесть их замучает. Это же мемориальный объект, память поколений. Можно расценивать как вандализм. Это уже пусть решает полиция", — рассказал агентству "Между строк" замглавы Дзержинского района Дмитрий Камешков.Работу Вечного огня восстановили только на следующий день, 25 ноября.