Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает вести
активную жизнь и регулярно посещает различные светские мероприятия. Несмотря на развод она выглядит блестяще и нередко становится объектом внимания папарацци.
Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает вести
активную жизнь и регулярно посещает различные светские мероприятия. Несмотря на развод она выглядит блестяще и нередко становится объектом внимания папарацци.
В прошлую пятницу, 23 ноября, Джоли побывала на лондонском кинофестивале PSVI Film Festival, целью которого является повышение уровня осведомленности людей о сексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а также призыв к борьбе с такими преступлениями. Это мероприятие посетил и один из членов британской королевской семьи – графиня Уэссекская Софи.
Анджелина выступила с речью, во время которой назвала такие жестокие
преступления "важной международной проблемой". Она добавила, что для изменения
законов и уничтожения клейма позора, которое несут на себе все жертвы сексуального
насилия, "потребуется очень много лет".
Для кинофестиваля актриса выбрала строгий белый костюм.
Многие отмечают, что в тот вечер она выглядела потрясающе. В конце мероприятия
Джоли раздала автографы всем поклонникам и несколько раз улыбнулась в камеру.
Ранее СМИ сообщали, что в деле о разводе Анджелины Джоли и актера
Брэда Питта появились новые подробности. Старший брат актрисы Джеймс
Хейвен собирается дать против нее показания в суде. Вполне вероятно, что
свидетельства родственника звезды могут навсегда лишить Джоли опеки над
детьми.
Хейвен может раскрыть детали того, как она пыталась
дискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потока лжи".
Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда с
детьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, в
которой Брэд может выиграть в этом сражении, а она – потерять все", –
передает слова инсайдера New Idea.
В 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжении
брака со звездой "Бойцовского клуба". В качестве причины развода она указала
разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга.
Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытается
получить полную опеку над детьми, Брэд Питт предлагает поделить ее пополам.