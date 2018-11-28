Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает вести активную жизнь и регулярно посещает различные светские мероприятия. Несмотря на развод она выглядит блестяще и нередко становится объектом внимания папарацци.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает вестиактивную жизнь и регулярно посещает различные светские мероприятия. Несмотря на развод она выглядит блестяще и нередко становится объектом внимания папарацци.В прошлую пятницу, 23 ноября, Джоли побывала на лондонском кинофестивале PSVI Film Festival, целью которого является повышение уровня осведомленности людей о сексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а также призыв к борьбе с такими преступлениями. Это мероприятие посетил и один из членов британской королевской семьи – графиня Уэссекская Софи.Анджелина выступила с речью, во время которой назвала такие жестокиепреступления "важной международной проблемой". Она добавила, что для изменениязаконов и уничтожения клейма позора, которое несут на себе все жертвы сексуальногонасилия, "потребуется очень много лет".Для кинофестиваля актриса выбрала строгий белый костюм.Многие отмечают, что в тот вечер она выглядела потрясающе. В конце мероприятияДжоли раздала автографы всем поклонникам и несколько раз улыбнулась в камеру.Ранее СМИ сообщали, что в деле о разводе Анджелины Джоли и актераБрэда Питта появились новые подробности. Старший брат актрисы ДжеймсХейвен собирается дать против нее показания в суде. Вполне вероятно, чтосвидетельства родственника звезды могут навсегда лишить Джоли опеки наддетьми.Хейвен может раскрыть детали того, как она пыталасьдискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потока лжи".Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда сдетьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, вкоторой Брэд может выиграть в этом сражении, а она – потерять все", –передает слова инсайдера New Idea.В 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжениибрака со звездой "Бойцовского клуба". В качестве причины развода она указаларазногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга.Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытаетсяполучить полную опеку над детьми, Брэд Питт предлагает поделить ее пополам.