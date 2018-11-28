Рождественская ярмарка во Владимире вошла в топ-10. ТурСтат опубликовал рейтинг самых популярных новогодних ярмарок среди россиян.

Рождественская ярмарка во Владимире вошла в топ-10. ТурСтат опубликовал рейтинг самых популярных новогодних ярмарок среди россиян. Гуляния на Соборной площади попали в десятку пользующихся спросом праздников у туристов. В топе наш город оказался на 9 месте. По популярности Рождественскую ярмарку на Соборной обошли праздники в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Туле, Нижнем, Ярославле и Вологде.