Российская модель Анастасия Квитко опубликовала новое откровенное видео в Stories на своей странице Instagram. Ролик быстро распространился по Сети.

Российская модель Анастасия Квитко опубликовала новоеоткровенное видео в Stories на своей странице Instagram. Ролик быстро распространился по Сети.На записи Анастасия позирует в обтягивающем топике соткрытым декольте. К видео она прикрепила милый смайлик. И это не единственный смелый ролик на странице девушки. Квитко регулярно выкладывает нескромные посты всвоих социальных сетях.Поклонники всегда с нетерпением ждут появления новых публикаций.Обычно они оставляют весьма односложные комментарии: "Красивая", "Прекрасная", "Тытакая милая и сексуальная". Сама Анастасия с удовольствием принимает все комплименты и старается отвечать своим подписчикам.Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели онаначала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке "самыхсексуальных женщин России" по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет вСоединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производствуодежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста. Квитко также приняла участие всъемках клипа на песню "Ay mi Dios" вместе с исполнителями Pitbull и Yande.За свои пышные формы Анастасия получила прозвище "русская КимКардашьян", передает Рен-ТВ. Некоторые СМИ сомневаются, что такие формы онаприобрела от природы, однако сама Квитко уверяет, что никогда не делала пластическихопераций. Поддерживать такую фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.