Российская модель Анастасия Квитко опубликовала новое
откровенное видео в Stories на своей странице Instagram. Ролик быстро распространился по Сети.
Российская модель Анастасия Квитко опубликовала новое
откровенное видео в Stories на своей странице Instagram. Ролик быстро распространился по Сети.
На записи Анастасия позирует в обтягивающем топике с
открытым декольте. К видео она прикрепила милый смайлик. И это не единственный смелый ролик на странице девушки. Квитко регулярно выкладывает нескромные посты в
своих социальных сетях.
Поклонники всегда с нетерпением ждут появления новых публикаций.
Обычно они оставляют весьма односложные комментарии: "Красивая", "Прекрасная", "Ты
такая милая и сексуальная". Сама Анастасия с удовольствием принимает все комплименты и старается отвечать своим подписчикам.
Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели она
начала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке "самых
сексуальных женщин России" по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет в
Соединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производству
одежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста. Квитко также приняла участие в
съемках клипа на песню "Ay mi Dios" вместе с исполнителями Pitbull и Yande.
За свои пышные формы Анастасия получила прозвище "русская Ким
Кардашьян", передает Рен-ТВ. Некоторые СМИ сомневаются, что такие формы она
приобрела от природы, однако сама Квитко уверяет, что никогда не делала пластических
операций. Поддерживать такую фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.