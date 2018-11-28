Певец Алексей Воробьев ошарашил поклонников душераздирающим видео. Артист записал на камеру свою истерику.

Певец Алексей Воробьев ошарашил поклонниковдушераздирающим видео. Артист записал на камеру свою истерику.Алексей тяжело переживает кончину своего любимогопса Элвиса. Артист не находит себе места от горя.Сегодня, 28 ноября, Воробьев опубликовал в личном микроблоге ролик, вкотором, сидя в темной комнате, он рыдает как ребенок. "Чем сильнее любишь, тембольнее потом оставаться одному", – подписал пост вокалист. "Записываю это для тебя, чтобы в следующий раз,когда ты захочешь завести собаку, мог посмотреть это видео", – обратился артистсам к себе уже в кадре.Поклонники как могли поддерживали раздавленного Алексея.Комментарии к его публикациям завалены соболезнованиями и словами утешения. Фолловерыотмечают, что переживать смерть близких всегда сложно, и боль от потери еще долго будеттерзать душу."Боже как это больно смотреть ,когда человек такстрадает . 😢Для тебяЭлвис был не просто собакой , это член семьи ...часть тебя ...😞крепись ...сил тебе пережить такую потерю 🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Держись насколько это возможно. Элвис бегает за радугой, по зеленой траве, где нет боли.Он веселится, играет, ему там хорошо. А у нас, у хозяев, остается память на всюнашу жизнь", "Леша, милый, хороший разделяю твою боль с тобой🙏🏻😔", – успокаивали артиста интернет-обыватели.Алексей Воробьев и корги Элвис-Мелвис былинеразлучны на протяжении многих лет. Собака сопровождала хозяина повсюду – на съемках,гастролях, в отпуске. Пес скончался незадолго до своего десятого дня рождения.У животного были серьезные проблемы с сердцем. Пока Алексей работал в Москвепитомца выхаживали лучшие ветеринары США. Не смотря на старания медиков, Элвисскончался.