Дочь певца Дмитрия Маликова разместила новый снимок, где она позирует в деловом костюме. Фотография нового элегантного образа появилась на ее официальной странице в Instagram.

Дочь певца Дмитрия Маликова разместила новый снимок, где онапозирует в деловом костюме. Фотография нового элегантного образа появилась наее официальной странице в Instagram.Для снимка Стефания примерила белую блузку и пиджак в клетку.В подписи к фотографии она рекламирует известную компанию по производству средствдля ухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а, может…",– подписала снимок девушка.Поклонники отметили, что эта прическа и наряд ей оченьподходят и одарили Маликову комплиментами: "Стешааа! Нежнуля", "Красавица", "Шикарна!","Чудесная!", "Стефания, вы такая элегантная девушка","Какой красивый цвет волос!", "Похожа на политического деятеля".Напомним, что Стефания Маликова сейчас учится в одном из крупнейшихмосковских вузов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях ипоявляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняют девушку в том, чтоона ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядеть старше своих лет,передает .В конце октября дочь композитора Дмитрия Маликова посетилабал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома союзов. Длямероприятия Стефания выбрала элегантное красное платье от Dior. Многиеподписчики отметили, что наряд подчеркнул ее молодость: "Просто настоящаяпринцесса", "Очень нежная и красивая. Красный Вам к лицу","Платье потрясающее!".Однако среди восторженных комментариев нашелся и негативный."Зря отфотошопили, совсем не гармонично теперь смотрится", – заявилподписчик. Вероятно, образ девушки показался ему неестественным из-за яркого освещения.