Дочь певца Дмитрия Маликова разместила новый снимок, где она
позирует в деловом костюме. Фотография нового элегантного образа появилась на
ее официальной странице в Instagram.
Дочь певца Дмитрия Маликова разместила новый снимок, где она
позирует в деловом костюме. Фотография нового элегантного образа появилась на
ее официальной странице в Instagram.
Для снимка Стефания примерила белую блузку и пиджак в клетку.
В подписи к фотографии она рекламирует известную компанию по производству средств
для ухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а, может…",
– подписала снимок девушка.
Поклонники отметили, что эта прическа и наряд ей очень
подходят и одарили Маликову комплиментами: "Стешааа! Нежнуля", "Красавица", "Шикарна!",
"Чудесная!", "Стефания, вы такая элегантная девушка",
"Какой красивый цвет волос!", "Похожа на политического деятеля".
Напомним, что Стефания Маликова сейчас учится в одном из крупнейших
московских вузов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях и
появляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняют девушку в том, что
она ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядеть старше своих лет,
передает .
В конце октября дочь композитора Дмитрия Маликова посетила
бал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома союзов. Для
мероприятия Стефания выбрала элегантное красное платье от Dior. Многие
подписчики отметили, что наряд подчеркнул ее молодость: "Просто настоящая
принцесса", "Очень нежная и красивая. Красный Вам к лицу",
"Платье потрясающее!".
Однако среди восторженных комментариев нашелся и негативный.
"Зря отфотошопили, совсем не гармонично теперь смотрится", – заявил
подписчик. Вероятно, образ девушки показался ему неестественным из-за яркого освещения.