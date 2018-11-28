Солист группы Доктор Ватсон Виктор
Щедров и его семья стали героями программы На самом деле Первого канала. Певец
поведал зрителям запутанную семейную историю.
Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор
Щедров и его семья стали героями программы "На самом деле" Первого канала. Певец
поведал зрителям запутанную семейную историю.
Артист и его супруга Елизавета Борисенок ранее уже были
героями шоу. Супруга уличила музыканта в неверности, а после узнала, что у
Виктора были отношения с ее сестрой Елизаветой. После того, как этот факт
получил огласку, их брак распался, теперь супруги живут отдельно.
Однако под нажимом команды ведущего Дмитрия Шепелева, Щедров
и Борисенок вновь появились на экранах. Телевизионщикам показалось, что Елизавета
и ее мать Ольга Нарбутис совсем не похожи, они
засомневались в их родстве. Женщин заставили пройти ДНК-тест. "Вероятность того, что Ольга Александровна Нарбутис и
Елизавета Константиновна Борисенок являются матерью и дочерью составляет 0%", —
огласил результаты исследования Дмитрий Шепелев.
Выяснилось, что у Ольги была подруга Светлана, которая и родила
Елизавету. Женщина не хотела заниматься воспитанием девочки и
сбежала. После Нарбутис вышла замуж за отца Борисенок – Константина и удочерила малышку.
"Я была свидетелем на свадьбе,
но он был ко мне неравнодушен. А подруга моя хотела учиться, путешествовать,
куда–то ездить. Он ушел ко мне, забрал Лизу. Оформили документы, она стала
нашей дочерью", – призналась Ольга.
Елизавету смутил тот факт, что родные много лет скрывали от
нее правду. Она попросила подробнее рассказать о личности своей биологической
матери. Выяснилось, что ею является ее крестная Светлана. Она также появилась в студии.
Настоящая родительница Борисенок, сообщила присутствующим, что не хотела раскрывать
унизительную правду о своем прошлом. После рождения наследницы она отправилась
на поиски лучшей жизни в США, однако там у нее ничего не получилось.