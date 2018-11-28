Солист группы Доктор Ватсон Виктор Щедров и его семья стали героями программы На самом деле Первого канала. Певец поведал зрителям запутанную семейную историю.

Солист группы "Доктор Ватсон" ВикторЩедров и его семья стали героями программы "На самом деле" Первого канала. Певецповедал зрителям запутанную семейную историю.Артист и его супруга Елизавета Борисенок ранее уже былигероями шоу. Супруга уличила музыканта в неверности, а после узнала, что уВиктора были отношения с ее сестрой Елизаветой. После того, как этот фактполучил огласку, их брак распался, теперь супруги живут отдельно.Однако под нажимом команды ведущего Дмитрия Шепелева, Щедрови Борисенок вновь появились на экранах. Телевизионщикам показалось, что Елизаветаи ее мать Ольга Нарбутис совсем не похожи, онизасомневались в их родстве. Женщин заставили пройти ДНК-тест. "Вероятность того, что Ольга Александровна Нарбутис иЕлизавета Константиновна Борисенок являются матерью и дочерью составляет 0%", —огласил результаты исследования Дмитрий Шепелев.Выяснилось, что у Ольги была подруга Светлана, которая и родилаЕлизавету. Женщина не хотела заниматься воспитанием девочки исбежала. После Нарбутис вышла замуж за отца Борисенок – Константина и удочерила малышку."Я была свидетелем на свадьбе,но он был ко мне неравнодушен. А подруга моя хотела учиться, путешествовать,куда–то ездить. Он ушел ко мне, забрал Лизу. Оформили документы, она сталанашей дочерью", – призналась Ольга.Елизавету смутил тот факт, что родные много лет скрывали отнее правду. Она попросила подробнее рассказать о личности своей биологическойматери. Выяснилось, что ею является ее крестная Светлана. Она также появилась в студии.Настоящая родительница Борисенок, сообщила присутствующим, что не хотела раскрыватьунизительную правду о своем прошлом. После рождения наследницы она отправиласьна поиски лучшей жизни в США, однако там у нее ничего не получилось.