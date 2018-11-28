Поклонники модели ошарашены. Они недоумевают и требуют ответа. Зрелище, правда, то еще.

Поклонники модели ошарашены. Они недоумевают и требуют ответа. Зрелище, правда, то еще.Наталья Водянова – всемирно известная модель, лицо нескольких легендарных модных домов.В 1999 году в Париже на одном из конкурсов Водянову заметил сам Жан-Поль Готье. Сразу же после конкурса известный кутюрье предложил начинающей модели работу.А после участия русской модели в нью-йоркской неделе высокой моды на русскю красавицу посыпались предложения – она принимала участие в показах Gucci, Ives Saint-Laurent, Calvin Klein.Сегодня она в основном занимается благотворительными и социальными проектами. Но число ее подписчиков в социальной сете Instagram неизменно растет – сегодня их число перевалило за 2 миллиона!Но каково же было их удивление, когда на свежем фото, который опубликовала красавица, она предстала... без ног. Шок и ужас – так можно было бы охарактеризовать увиденное, если бы не улыбка на лице Наташи – очевидно, такой странный эффект возник из-за преломления отражения в стоящем рядом зеркале. "Where is the legs?", "Что с ногами?", "Где вы потеряли левую ногу", – пишу пораженные пользователи со всего мира и на разных языках.Напомним, о Водяновой не в связи с модой говорят часто. Недавно на своей страницей модель опубликовала странное фото – со средством личной гигиены в руке. "Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные – это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира", – пояснила Наташа.