После переезда в общий дом Алена Рапунцель
просто расцвела. Беременную девушку окружили заботой.
После переезда в общий дом Алена Рапунцель
просто расцвела. Беременную девушку окружили заботой.
Алена вынуждена справляться с трудностями
в одиночку, ведь отец будущего малыша Илья Яббаров не уделяет ей внимания. Мужчина
увлечен отношениями с красоткой-блондинкой. Между тем, другие участники телестройки
как могут поддерживают Рапунцель.
В Сети появилось видео, которое поклонники "Дома-2"
посчитали очень милым. Будущую
маму облепили мужчины: Роман Капаклы, Иосиф Оганесян и Алексей Безус по очереди разговаривают
с подросшим животиком. "Пупсик, привет! Ты
скоро вылезешь!" – обратился к малышу Иосиф и спел ему колыбельную.