После переезда в общий дом Алена Рапунцель просто расцвела. Беременную девушку окружили заботой.

После переезда в общий дом Алена Рапунцельпросто расцвела. Беременную девушку окружили заботой.Алена вынуждена справляться с трудностямив одиночку, ведь отец будущего малыша Илья Яббаров не уделяет ей внимания. Мужчинаувлечен отношениями с красоткой-блондинкой. Между тем, другие участники телестройкикак могут поддерживают Рапунцель.В Сети появилось видео, которое поклонники "Дома-2"посчитали очень милым. Будущуюмаму облепили мужчины: Роман Капаклы, Иосиф Оганесян и Алексей Безус по очереди разговариваютс подросшим животиком. "Пупсик, привет! Тыскоро вылезешь!" – обратился к малышу Иосиф и спел ему колыбельную.