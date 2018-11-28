Приступили к уборке улиц. Мэрия рапортует, что первый серьезный снегопад не вызвал во Владимире чрезвычайных ситуаций.

Приступили к уборке улиц. Мэрия рапортует, что первый серьезный снегопад не вызвал во Владимире чрезвычайных ситуаций. К уборке городских дорог коммунальная техника приступила в 6 часов утра. Потом машины "ЦУГД" ушли на вынужденный перерыв, чтобы не создавать пробки в час пик, а после 10 часов снова вернулись на линию. Всего в этот день в 3 районах города работало 59 единиц специализированной техники и 89 рабочих ручной уборки. О нечищенных муниципальных дорогах можно сообщать по телефону, указанному на экране. Что касается придомовых территорий, то за их уборку отвечают управляющие компании.