Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих в возрасте от 25 до 60 лет, подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр...

"Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих в возрасте от 25 до 60 лет, подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники осуществили незаконный сбыт 20 поддельных банкнот достоинством по 500 евро."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Академика Пилюгина. В ходе личного досмотра обнаружены еще 34 тысячи евро с признаками подделки", - отметила И. Волк.По данному факту следственным отделом УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Кроме того, полицейскими УМВД России по ХМАО – Югре при участии Росгвардии на 7 километре автодороги Сургут–Лянтор был остановлен автомобиль, на котором передвигались шестеро жителей Сургута в возрасте от 18 до 26 лет. При осмотре салона транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 49 банкнот номиналом 5000 рублей, которые, согласно заключению экспертов, являются фальшивыми", - рассказала Ирина Волк.В ходе обыска по месту проживания троих задержанных полицейскими изъяты 4 купюры номиналом 5000 рублей с признаками подделки.Следственным управлением УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Пятеро фигурантов заключены под стражу, в отношении их сообщника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео