Председатель
парламента Словакии Андрей Данко заявил о возможности искажения
официальным Киевом информации о воскресном инциденте в Керченском
проливе. Законодатель не стал исключать манипулирования украинскими
властями мировым общественным мнением.
Председатель
парламента Словакии Андрей Данко заявил о возможности искажения
официальным Киевом информации о воскресном инциденте в Керченском
проливе. Законодатель не стал исключать манипулирования украинскими
властями мировым общественным мнением.
"Украина нас уже однажды обманула – с якобы мертвым журналистом", – заявил Данко в эфире братиславского радио Expres.
Законодатель имел в виду "убийство" российского корреспондента Аркадия
Бабченко в Киеве. Его считали мертвым трое суток, после чего украинские
спецслужбы заявили, что это была инсценировка.
Спикер
парламента Словакии высказал опасение, что украинские политики в случае
с инцидентом у Керчи снова могли пойти на манипуляции. "Вызывает
сомнение, что в течение одного дня все поняли, какая сторона плохая", -
подчеркнул Данко.
Напомним, в минувшее
воскресенье, 25 ноября, три судна украинских ВМС вторглись в
территориальные воды России. Корабли не реагировали на предупреждения
береговой охраны России и на предложение принять на борт лоцмана.
Позже суда из Незалежной
были задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбуждены
уголовные дела о незаконном пересечении границы. Россия назвала
произошедшее провокацией, а на Украине ввели военное положение.
Стоит
отметить, что председатель словацкого парламента Андрей Данко роль России в системе международных отношений и обеспечении
глобальной безопасности. Политик уверен, что без Москвы невозможно
гарантировать стабильность в Европе.
"Без
сильной России невозможен мир. Вы – составная часть мировой
безопасности, нравится это кому-то или не нравится. Стабильность в
Европе невозможно строить без мировых держав", – заявил спикер
парламента Словакии в ходе официального визита в Россию в ноябре
прошлого года.