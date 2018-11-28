Председатель парламента Словакии Андрей Данко заявил о возможности искажения официальным Киевом информации о воскресном инциденте в Керченском проливе. Законодатель не стал исключать манипулирования украинскими властями мировым общественным мнением.

Председательпарламента Словакии Андрей Данко заявил о возможности искаженияофициальным Киевом информации о воскресном инциденте в Керченскомпроливе. Законодатель не стал исключать манипулирования украинскимивластями мировым общественным мнением."Украина нас уже однажды обманула – с якобы мертвым журналистом", – заявил Данко в эфире братиславского радио Expres.Законодатель имел в виду "убийство" российского корреспондента АркадияБабченко в Киеве. Его считали мертвым трое суток, после чего украинскиеспецслужбы заявили, что это была инсценировка.Спикерпарламента Словакии высказал опасение, что украинские политики в случаес инцидентом у Керчи снова могли пойти на манипуляции. "Вызываетсомнение, что в течение одного дня все поняли, какая сторона плохая", -подчеркнул Данко.Напомним, в минувшеевоскресенье, 25 ноября, три судна украинских ВМС вторглись втерриториальные воды России. Корабли не реагировали на предупреждениябереговой охраны России и на предложение принять на борт лоцмана.Позже суда из Незалежнойбыли задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбужденыуголовные дела о незаконном пересечении границы. Россия назвалапроизошедшее провокацией, а на Украине ввели военное положение.Стоитотметить, что председатель словацкого парламента Андрей Данко роль России в системе международных отношений и обеспеченииглобальной безопасности. Политик уверен, что без Москвы невозможногарантировать стабильность в Европе."Безсильной России невозможен мир. Вы – составная часть мировойбезопасности, нравится это кому-то или не нравится. Стабильность вЕвропе невозможно строить без мировых держав", – заявил спикерпарламента Словакии в ходе официального визита в Россию в ноябрепрошлого года.