Певец Шура подал иск в Черемушкинский суд Москвы. Александр Медведев утверждает, что новый владелец его единственной квартиры присвоил жилье обманом.

Певец Шура подал иск в Черемушкинский суд Москвы. АлександрМедведев утверждает, что новый владелец его единственной квартиры присвоилжилье обманом.Исполнитель, популярный в 1990-х годах, после 1 декабрярискует остаться на улице. Новые владельцы выселяют Александра Медведева изквартиры. Артист, в свою очередь, подал иск в суд, надеясь восстановить своиправа на жилплощадь.Сам певец заявляет, что стал жертвой черных риэлторов. Шура уверен, что 15 лет назад его недвижимостьбыла присвоена обманным путем. Квартира, которая стала причиной иска, былакуплена артистом в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость, по разным оценкам -от 35 до 60 миллионов рублей.По словам певца, в то время, когда покупалась квартира, онлечился от наркотической зависимости. Опасаясь срыва, Шура принял решениепереписать недвижимость на другого человека. Однако во время заключения сделкистал жертвой мошенников."Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реальногопокупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правдаоткрылась, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище, предъявивдокументы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры",– приводит разъяснения пресс-службы артиста Lenta.ru.По словам популярного певца, недавно выяснилось, чтоквартиру забирают за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. "Всвои 43 года я – бомж", – заявил Шура, выступая на телевизионном ток-шоу.Александр Медведев планирует взять в ипотеку новое жилье,пока не разрешится ситуация с его нынешней квартирой. И за свою недвижимостьнамерен воевать до последнего. Однако юристы сомневаются, что певцу удастсявернуть квартиру.