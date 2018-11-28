Злоумышленники оказывали услуги коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств, за что взимали плату в виде процентов от перечисленных сумм...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Главным следственным Управлением ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники оказывали услуги коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств, за что взимали плату в виде процентов от перечисленных сумм. В ходе осуществления незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 42 миллионов рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».В результате следственных действий сотрудниками полиции обнаружены и изъяты флеш-накопители, электронные ключи к системе «Банк-клиент», компьютерная техника, бухгалтерская документация, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.В настоящее время пятерым подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26