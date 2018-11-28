В Казани таксист, проведя сутки за рулем, все-таки заснул, выехал на встречную полосу и устроил ДТП с участием трех легковых автомобилей. Пострадали два водителя, включая виновника аварии — прибывшие врачи диагностировали у мужчин сильные ушибы.

В Казани 52-летний таксист, проведя за рулем Hyundai Solaris сутки, неожиданно для себя заснул, выехал на встречную полосу и устроил ДТП с участием трех легковых автомобилей.В минувший понедельник, 26 ноября, рано утром такси внезапно для всех участников движения пересекло двойную сплошную линию и влетело во встречный автомобиль Volkswagen Polo, а в него, в свою очередь, врезалась Lada Granta.В результате происшествия пострадали два водителя. Прибывшие врачи диагностировали у 55-летнего мужчины, управляющего Volkswagen Polo, ушиб грудной клетки, а у таксиста — ушиб мягких тканей лобной области и кровоподтеки.