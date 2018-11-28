Президент России Владимир Путин в рамках форума Россия зовет! заявил, что надеется на переговоры с президентом Америки Дональдом Трампом на саммите G20, передает канал Россия 24. Отмечено, что США необходимо искать точки соприкосновения и Россия открыта к сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин в рамках форума "Россия зовет!" заявил, что надеется на переговоры с президентом Америки Дональдом Трампом на саммите G20, передает канал "Россия 24".Путин отметил, что США необходимо искать точки соприкосновения и отказаться от мер, которые можно назвать односторонними, незаконными, политически мотивированными с точки зрения международного права.Президент сказал, что Россия сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно и открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, не исключая США. Путин надеется, что осознание необходимости решения общих задач и проблем станет побуждением к совместной эффективной работе.Владимир Путин прокомментировал, что во время рабочего обеда в Париже у него состоялась беседа с Трампом. В ходе разговора стало понятно, что американский президент "настроен в целом позитивно и надо найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов".Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.