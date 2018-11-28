В Подмосковье сегодня возбудили уголовное дело против тренера, который применил физическую силу к 9-летнему ребенку. Об инциденте в наро-фоминской спортшколе программа Вести-Москва сообщила накануне, после чего жесткими методами воспитания юных борцов кудо заинтересовался Следственный комитет РФ.

В Подмосковье сегодня возбудили уголовное дело против тренера, который применил физическую силу к 9-летнему ребенку. Об инциденте в наро-фоминской спортшколе программа "Вести-Москва" сообщила накануне, после чего жесткими методами воспитания юных борцов кудо заинтересовался Следственный комитет РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 238 УК РФ ("Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Подозреваемый задержан, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — сообщила Евгения Кирюшина, помощник руководителя ГСУ СК по Московской области.Избиение 9-летнего спортсмена случайно сняли на видео родители, которые наблюдали за тренировкой. После окончания спарринга мальчик по ошибке направился в чужой угол. Желая наказать воспитанника, тренер Иван Курилко ударил ребенка ногой в голову. Маме пришлось везти сына в больницу.В областном министерстве спорта сегодня сообщили о том, что частная секция, где случился этот инцидент, закрыта.