Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый аккаунт в Instagram. Спортсменка уже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новыйаккаунт в Instagram. Спортсменкауже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам.Туктамышева сообщила, что старая страница была взломана неизвестными, и теперь она завела новый аккаунт на неопределенное время. "Друзья, пока мойаккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временныйИнстаграм. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моимосновным аккаунтом", – написала спортсменка. Она продублировала это сообщениена английском языке.Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Онивымогали деньги у фигуристки и даже пытались ее запугать. Сама Туктамышева заявила, что неоставит это дело и разберется с недоброжелателями, передает .Напомним, что во время показательного выступления на второмэтапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева снялаодежду и осталась в нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катанияподдержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идеескептически, но потом изменил свое мнение. На соревнованиях россиянка заняла первое место.У фигуристки даже появились последователи. Недавно итальянскаяспортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером МаттеоГуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатахи перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Никольосталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.