Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый
аккаунт в Instagram. Спортсменка
уже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый
аккаунт в Instagram. Спортсменка
уже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам.
Туктамышева сообщила, что старая страница была взломана неизвестными, и теперь она завела новый аккаунт на неопределенное время. "Друзья, пока мой
аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временный
Инстаграм. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моим
основным аккаунтом", – написала спортсменка. Она продублировала это сообщение
на английском языке.
Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Они
вымогали деньги у фигуристки и даже пытались ее запугать. Сама Туктамышева заявила, что не
оставит это дело и разберется с недоброжелателями, передает .
Напомним, что во время показательного выступления на втором
этапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева сняла
одежду и осталась в нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катания
поддержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее
скептически, но потом изменил свое мнение. На соревнованиях россиянка заняла первое место.
У фигуристки даже появились последователи. Недавно итальянская
спортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео
Гуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатах
и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь
осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.