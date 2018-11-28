В Наро-Фоминске тренер, который применил физическую силу к ребенку, отстранен от занятий. Его секция закрыта, сообщили в Министерстве спорта московской области.

В Наро-Фоминске тренер, который применил физическую силу к ребенку, отстранен от занятий. Его секция закрыта, сообщили в Министерстве спорта московской области.Инцидент случайно сняли на видео родители, которые наблюдали за детской тренировкой. По окончании спарринга 9-летний мальчик по ошибке направился в чужой угол. Наказание последовало незамедлительно: тренер Иван Курилко ударил ребенка ногой в голову. Маме пришлось везти сына в больницу. Теперь своеобразные методы воспитания юных борцов изучает Следственный комитет.