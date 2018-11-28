В Прямой эфир обратилась 22-летняя американка Аллисон Дюрансо. Когда она была маленькой, ее удочерили и увезли из России в США. Девушка долго искала родную мать, а встретившись с ней в студии программы, узнала правду о своем рождении и встретилась с сестрами, которые тоже росли в детдомах.

В "Прямой эфир" обратилась 22-летняя американка Аллисон Дюрансо. Когда она была маленькой, ее удочерили и увезли из России в США.Она знала, что ее настоящее имя — Ольга, а родина – Россия. Долгие годы Аллисон безуспешно пыталась разыскать свою родную мать, обращалась к частным детективам, но узнать удалось лишь имя матери и номер детдома в Подольске, где она жила до того, как ее удочерили.В итоге американка обратилась в "Прямой эфир" и приехала в Россию, хотя ее приемные родители были против. Девушка предполагала, что мать бросила ее не от хорошей жизни. Кроме того, она говорит, что любит своих приемных родителей и благодарна им за то, что оказалась в США. Однако желание знать правду победило.Разыскивая Рузанну Коджоян (мать Ольги – Аллисон), удалось выяснить, что она в своем время отдала в интернат и двух других дочерей – Анну, которая на год старше Аллисон, и младшую – Ксению.Анна уже сама мама, а Ксения ждет ребенка, хотя до сих пор со слезами вспоминает свое тяжелое детство.Удалось разыскать и мать трех сестер. Рузанна Коджоян пришла в студию программы, и при виде дочери у нее началась истерика. Женщина просила у Аллисон прощения и рассказала, что в 19 лет забеременела от мужа матери, почему и вынуждена была отдать ее в детдом.Что ответила родной матери Ольга-Аллисон? Как вспоминают свое детство ее сестры? Будут ли они общаться в дальнейшем? Cмогут ли простить бросившую их мать? И что она сама говорит в свое оправдание?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".