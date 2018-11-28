Константинопольский патриархат объяснил свое решение распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции.

Константинопольский патриархат объяснил свое решение распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции."Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата", — говорится в сообщении Синода Константинопольского патриархата.В документе подчеркивается, что решение продиктовано "пастырской заботой", а также выражается надежда на то, что приходы останутся "верными Вселенскому патриархату", как предана им "Константинопольская мать", передает "Интерфакс".Между тем, в Русской православной церкви уже предложили приходам Западноевропейского экзархата перейти под юрисдикцию Московского патриархата.По словам замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, в 2003 году всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе уже предлагалось объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа РПЦ. "Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", — отметил он.