ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бурова Сергея Валерьевича, 07.07.1967 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бурова Сергея Валерьевича, 07.07.1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 26.07.2004 года.Приметы: на вид 35-37лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза светлые.Особые приметы: ампутированы две ногтевые фаланги обоих пальцев на обеих ногах, шрам на бедре длиной 10 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29