ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ерастова Андрея Ивановича, 29.06.1963 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ерастова Андрея Ивановича, 29.06.1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 29.05.2008 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29