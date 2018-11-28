ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Комарова Алексея Владимировича, 25.09.1972 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Комарова Алексея Владимировича, 25.09.1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 06.07.2012 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, на голове залысины.Особые приметы: на кисти руки татуировка «За ВДВ».Был одет: голубая рубашка, темные спортивные брюки, коричневые ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29