Приговор криминальному авторитету Захарию Калашову, известному по прозвищу Шакро Молодой, признан законным Мосгорсудом, передает РИА Новости. Отмечается, что во время оглашения приговора Шакро демонстративно разгадывал кроссворд.

Приговор криминальному авторитету Захарию Калашову, известному по прозвищу Шакро Молодой, признан законным Мосгорсудом, передает РИА Новости.Калашов просил суд о снисхождении, заявляя о своей непричастности к совершенным преступлениям. Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Отмечается, что во время оглашения приговора Шакро демонстративно разгадывал кроссворд.В конце марта Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Андрея Кочуйкова (по произвищу Итальянец) отправили в колонию на 8 лет и 9 месяцев.Калашова признали виновным по двум эпизодам вымогательства. Помимо Шакро к делу причастны 11 фигурантов.В середине декабря 2015 года участники преступной группировки требовали у владелицы ресторана Elements в Москве 8 миллионов рублей. Они угрожали применением насилия и порчей имущества. Также с июня 2015 по август 2016 года сообщники вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора крупного акционерного общества.В числе фигурантов — высокопоставленные служащие СК РФ. Установлено, что за взятку они согласились смягчить обвинения в адрес криминального авторитета и выпустить его из-под стражи. Этот инцидент считается одним из самых громких процессов о коррупции в России.