Старший лейтенант милиции Игорь Викторович Фирсов посмертно награжден орденом «За личное мужество».

В школе № 3 города Александрова состоялось открытие памятной доски выпускнику школы, старшему лейтенанту милиции Игорю Викторовичу Фирсову, погибшему в июне 1993 года при исполнении служебных обязанностей и награжденному посмертно орденом «За личное мужество».14 июня 1993 года участковый инспектор старший лейтенант милиции Игорь Фирсов возвращался домой после проверки вверенных ему участков. Возле магазина в селе Большое Каринское он заметил шумную компанию, в которой узнал двоих молодых людей, разыскиваемых за угон совхозной машины. Подъехав к группе молодых парней, участковый попросил их предъявить документы. В ходе разговора один из молодых людей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно ударил участкового инспектора ножом. Ранение оказалось серьезным. Игорь Фирсов скончался от обильной кровопотери еще до приезда машины скорой помощи. В тот вечер дома его так и не дождались жена и дочь.На открытии мемориальной доски присутствовало руководство, сотрудники и ветераны ОМВД России по Александровскому району, а также учащиеся и педагоги школы.В ходе мероприятия прозвучало много слов о храбрости, самоотверженности и мужестве Игоря Фирсова.В завершение все присутствовавшие почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.