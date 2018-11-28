Группа неизвестных злоумышленников похитила из аукционного дома Dorotheum в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Группа неизвестных злоумышленников похитила из аукционного дома Dorotheum в Вене полотно известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press.Отмечается, что кражу совершили три мужчины, которые 26 ноября сняли со стены картину Ренуара "Залив, море, зеленые скалы", выставленную на показ на втором этаже. После этого преступники скрылись, используя для этого три разных выхода из здания.О похищении общественность Австрии узнала только 28 ноября, после того, как местная полиция опубликовала фотографии похитителей и призвала граждан оказать помощь в поимке похитителей.Похищенная картина оценивается в 120-160 тысяч евро. Она была написана художником в 1898 году.