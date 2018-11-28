Взрыв в жилом доме. В Киржачском районе в поселке Барсово произошло частичное обрушение многоквартирного дома

Взрыв в жилом доме. В Киржачском районе в поселке Барсово произошло частичное обрушение многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа. Сообщение о происшествии пришло на пульт спасателей почти в 15 часов. На место незамедлительно выехала техника. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва. Ранее в СМИ появилась информация, что при взрыве погиб человек, но ни МЧС, ни следственные органы эту информацию не подтверждали. Известно, что сам взрыв, после которого в здании обрушилась кровля, произошел в 2-этажном 16-квартирном доме на втором этаже, возгорания не последовало. Сам дом находился на территории военного городка. На место происшествия из областной администрации уже выехал врио первого заместителя губернатора Александр Байер.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "В настоящее время на месте работает группировка в составе 33 человека и 17 единиц техники. По предварительным данным, под завалами находится один человек, одному человеку оказана помощь на месте, еще один человек доставлен в больницу. Информация уточняется".Информация поступает из разных источников. В том числе следователи и криминалисты Следственного комитета подключились к расследованию дела. Они уже успели пообщаться с одним из пострадавших. Мужчина рассказал, что вернулся домой и не включал никакие приборы. Его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. В какой-то момент мужчина услышал хлопок, и его через окно выбросило на улицу. По данным Следкома, пострадавший получил ожег рук и легкую контузию, а соседка - ушиб грудной клетки. Поиски 83-летней женщины завершены. Ее тело извлекли из-под завалов. Пенсионерка погибла на месте происшествия от полученных травм.