Взрыв в жилом доме. В Киржачском районе в поселке Барсово произошло частичное обрушение многоквартирного дома

Взрыв в жилом доме. В Киржачском районе в поселке Барсово произошло частичное обрушение многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа. Сообщение о происшествии пришло на пульт спасателей в 14:57. На место незамедлительно выехала техника. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва. По последним данным пострадало трое жильцов дома. Одному мужчине была оказана помощь на месте, он отказался от госпитализации, женщину госпитализировали в местную ЦРБ с ушибом грудной клетки, и третья пострадавшая, пенсионерка 83 лет на этот момент все еще остается под завалами. Ранее в СМИ появилась информация, что при взрыве погиб человек, но ни МЧС, ни следственные органы эту информацию не подтверждают. Известно, что сам взрыв, после которого в здании обрушилась кровля, произошел в 2-этажном 16-квартирном доме на втором этаже, возгарания не последовало. Сам дом находился на территории военного городка. На место происшествия из областной администрации уже выехал врио перового заместителя губернатора Александр Байер. Информация будет обновляться.