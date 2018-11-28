Представители Британского института кино заявили, что прекращают финансирование картин, в которых отрицательные персонажи ходят со шрамами на лице. Такое решение было принято в рамках кампании по борьбе с дискриминацией людей с подобным недугом.

Представители Британского института кино заявили, что прекращают финансирование картин, в которых отрицательные персонажи ходят со шрамами на лице. Такое решение было принято в рамках кампании по борьбе с дискриминацией людей с подобным недугом, сообщает Telegraph.Кампанию по отстаиванию прав людей со шрамами начала благотворительная организация Changing Faces.Задача сотрудников Changing Faces – изменить в обществе представление о людях, у которых есть на теле шрамы и ожоги."Фильмы часто являются законодателями моды и перемен. Именно поэтому мы считаем важным повлиять на внешний облик злодеев в картинах, которые мы финансируем", — заявил генеральный директор Британского института кино Бен Робертс.