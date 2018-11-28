Украина нуждается в разрыве дипломатических отношений с Россией и введении визового режима.
Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал секретарь комитета
Верховной рады по вопросам нацбезопасности, член Блока Петра Порошенко
Иван Винник.
Украина нуждается в разрыве дипломатических отношений с Россией и введении визового режима.
Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал секретарь комитета
Верховной рады по вопросам нацбезопасности, член "Блока Петра Порошенко"
Иван Винник.
Парламентарий
напомнил, что еще в начале текущего года предлагал внести правку в
закон о деоккупации Донбасса о разрыве дипломатических отношений с
Россией. Винник посетовал, что тогда Рада не стала этого делать,
поскольку не хотела вмешиваться в деятельность исполнительной власти и
что этим должно заниматься правительство.
Депутат отметил, что кроме разрыва
дипотношений он и его соратники предлагали ввести визовый режим с
Россией. Но и эта затея окончилась неудачей. "Нам тоже пояснили, что
вопрос визового режима – это вопрос правительства", – пожаловался
Винник.
Член Верховной рады выразил уверенность, что отсутствие визового режима наносит большой вред Украине. По его словам, власти Незалежной
должны знать кто и с какими целями прибывает в страну. "Если плановая
цель поездки будет существенно отличаться от декларируемой и угрожать
нашей нацбезопасности, мы откажем такому гражданину в получении визы", -
сказал парламентарий.
Напомним,
о разрыве дипломатических отношений некоторые горячие головы в Киеве
начали говорить после инцидента в Керченском проливе. В минувшее
воскресенье три судна украинских ВМС вторглись в территориальные воды
России, но позже были задержаны. Против моряков возбуждены уголовные
дела о незаконном пересечении границы.
В
ответ украинское руководство ввело в юго-восточных регионах военное
положение. Однако полностью разрывать отношения с Москвой Киев не
собирается. По словам украинского лидера Петра Порошенко, его страна
по-прежнему будет торговать с Россией, а также продолжит участвовать в
международных соглашениях, в том числе минских.