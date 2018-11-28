Украина нуждается в разрыве дипломатических отношений с Россией и введении визового режима. Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, член Блока Петра Порошенко Иван Винник.

Украина нуждается в разрыве дипломатических отношений с Россией и введении визового режима.Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал секретарь комитетаВерховной рады по вопросам нацбезопасности, член "Блока Петра Порошенко"Иван Винник.Парламентарийнапомнил, что еще в начале текущего года предлагал внести правку взакон о деоккупации Донбасса о разрыве дипломатических отношений сРоссией. Винник посетовал, что тогда Рада не стала этого делать,поскольку не хотела вмешиваться в деятельность исполнительной власти ичто этим должно заниматься правительство.Депутат отметил, что кроме разрывадипотношений он и его соратники предлагали ввести визовый режим сРоссией. Но и эта затея окончилась неудачей. "Нам тоже пояснили, чтовопрос визового режима – это вопрос правительства", – пожаловалсяВинник.Член Верховной рады выразил уверенность, что отсутствие визового режима наносит большой вред Украине. По его словам, власти Незалежнойдолжны знать кто и с какими целями прибывает в страну. "Если плановаяцель поездки будет существенно отличаться от декларируемой и угрожатьнашей нацбезопасности, мы откажем такому гражданину в получении визы", -сказал парламентарий.Напомним,о разрыве дипломатических отношений некоторые горячие головы в Киевеначали говорить после инцидента в Керченском проливе. В минувшеевоскресенье три судна украинских ВМС вторглись в территориальные водыРоссии, но позже были задержаны. Против моряков возбуждены уголовныедела о незаконном пересечении границы.ответ украинское руководство ввело в юго-восточных регионах военноеположение. Однако полностью разрывать отношения с Москвой Киев несобирается. По словам украинского лидера Петра Порошенко, его странапо-прежнему будет торговать с Россией, а также продолжит участвовать вмеждународных соглашениях, в том числе минских.