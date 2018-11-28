В Антоновой и Ближней пещерах Киево-Печерской лавры идет опись имущества. В этих местах находятся могила основателя Печерского монастыря преподобного Антония, также там хранятся останки печерских подвижников.

В Антоновой и Ближней пещерах Киево-Печерской лавры идет опись имущества. В этих местах находятся могила основателя Печерского монастыря преподобного Антония, также там хранятся останки печерских подвижников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Подобное мероприятие – первое за 30 лет. Опись проводит специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее сопровождают монахи, смотрители пещер и члены Духовного собора лавры. Отдельная просьба – алтарь может осматривать только мужская часть ревизоров. На этом настоял наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.Напомним, начале октября Константинопольский патриарх объявил, что начинается процесс предоставления автокефалии украинской церкви. После этого Российская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение с Константинополем.