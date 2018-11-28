Школьница уже на 24 неделе беременности

Школьница уже на 24 неделе беременностиВ Ковровском районе местного жителя подозревают в половых отношениях с девочкой, не достигшей 16-ти лет. Об этом сообщает региональный СледКом.Весной этого года мужчина познакомился с 14-летней школьницей. Зная о ее возрасте, он все равно склонил девочку к интиму.В ноябре школьница рассказала бабушке о том, что беременна. За состоянием здоровья малолетней матери и ее будущего ребенка теперь будут следить врачи.Несовершеннолетняя воспитывается только бабушкой. Следователи изучат обстановку в семье девочки и решат, можно ли оставить школьницу под существующей опекой. А 35-летний женатый мужчина намерен помогать будущему ребенку.Расследование уголовного дела продолжается.